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Павелко о решении УЕФА: Это очень опасный прецедент

Павелко о решении УЕФА: Это очень опасный прецедент

Киев  •  УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко считает, что решение Апелляционного комитета УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в отмененном матче со Швейцарией - это опасный прецедент. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

По его словам, произошел худший из возможных вариантов.

“Да, это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент, который наносит серьезный удар по спортивному принципу, согласно которому должны определяться результаты матчей.

Но можно ли такое решение считать поражением команды Андрея Шевченко, который до последней минуты готов была отстаивать честь Украины в 6 туре Лиги наций? Определенно нет!”, — отметил он.

Павелко отметил, что это сложный период в жизни сборной и всего украинского футбола, “но мы пройдем его с высоко поднятой головой!”.

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Напомним, матч 6-го тура Лиги наций “Швейцария-Украина” был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских игроков сборной. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было 13 человек.

По возвращению в Киев, сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария — Украина не состоялся по вине сборной Украины и считает ей техническое поражение со счетом 0:3.

В УАФ уже заявили о намерении обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна.

Украинские Национальные Новости

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