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Павелко про рішення УЄФА: Це дуже небезпечний прецедент

Павелко про рішення УЄФА: Це дуже небезпечний прецедент

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко вважає, що рішення Апеляційного комітету УЄФА про присудження технічної поразки збірній України в скасованому матчі зі Швейцарією — це небезпечний прецедент. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

За його словами, стався найгірший з можливих варіантів.

“Так, це найгірший з можливих варіантів в цій справі. І це дуже небезпечний прецедент, який завдає серйозного удару по спортивним принципом, згідно з яким повинні визначатися результати матчів.

Але чи можна таке рішення вважати поразкою команди Андрія Шевченка, який до останньої хвилини готова була відстоювати честь України в 6 турі Ліги націй? Безумовно ні!”, — зазначив він.

Павелко наголосив, що це складний період в житті збірної і всього українського футболу, “але ми пройдемо його з високо піднятою головою!”.

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Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй “Швейцарія-Україна” був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, так як “ковід”-тести за день до поєдинку показали позитивні результати в трьох українських збірників. Провести повторний тест їм та іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було 13 чоловік.

Після повернення до Києва, збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на “ковід” в сертифікованої УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України, і зарахував їй технічну поразку з рахунком 0:3.

В УАФ вже заявили про наміри оскаржити рішення УЄФА в Спортивному арбітражному суді в м Лозанна.

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