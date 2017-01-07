Патриарх Филарет поздравил украинцев с Рождеством

"В эти радостные рождественские дни поблагодарим нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, за все Его благодеяния к нам, за радости и скорби. Будем просить Его, чтобы Он простил все наши грехи, вольные и невольные; да дарует Украине победу над агрессором; благословил украинское государство и весь украинский народ в 2017 году; даровал нам мир, согласие, единство; чтобы мы руководствовались в жизни любовью к Богу и ближним, и к Украине; чтобы мы ходили дорогами правды и не сворачивали на кривые дороги. Пусть лучезарный луч Вифлеемской звезды озаряет наши души и сердца светом мира, любви и истины" - Сказал он.