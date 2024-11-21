Пассажиропоток на границе с Украиной снизился: сколько людей пересекают ежедневно
Киев • УНН
Ежедневно около 70 тысяч человек пересекают границу Украины, в выходные - до 85 тысяч. Соотношение въезда и выезда составляет 50/50, движение транспорта происходит свободно.
За последние дни границу с Украиной пересекают около 70 тыс. человек, что сигнализирует о снижении пассажиропотока на границе по сравнению с предыдущими периодами. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.
Детали
"По состоянию на сейчас пассажиропоток несколько снизился, потому что фактически за последний период в будни границу пересекает около 70 тыс. человек. В выходные он несколько больше и может колебаться на уровне 80-85 тыс., но с предыдущими периодами идет на снижение. Сейчас мы также не фиксируем перевеса на выезд из Украины, как и нет перевеса на въезд в Украину. Фактически в процентном соотношении пассажиропоток колеблется 50/50", - сказал Демченко.
Он отметил, что, к примеру, за минувшие сутки границу пересекли 71 тыс. человек. Также движение транспорта происходит свободно, как на въезд, так и на выезд из Украины.
Напомним
Четверо мужчин организовывали схемы уклонения от мобилизации и выезда за границу. 20 ноября правоохранители задержали организаторов.