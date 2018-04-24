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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПАСЕ определила ОРДЛО как оккупированные территории, контролируемые РФ

Киев • УНН

 • 14713 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала поправки к своей резолюции "О чрезвычайном положении...", в которых описала неконтролируемые правительством районы в Донецкой и Луганской областях как оккупированные территории, контролируемые российской оккупационной администрацией, передает УНН.

ПАСЕ определила ОРДЛО как оккупированные территории, контролируемые РФ

"Только что ПАСЕ поддержала поправки украинской делегации... к одному из докладов. Теперь оккупированная территория Донбасса описана в решении ПАСЕ не как non-government controlled territories (неконтролируемые правительством территории), а territories under effective control by the Russian Federation (территории, контролируемые Россией)", - заявил член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Так, в одной из поправок к документу говорится: "прилагать дальнейшие усилия для улучшения материального положения людей в Донецкой и Луганской областях, которые используют пункты пересечения между территориями, контролируемыми государством и временно оккупированными территориями, контролируемыми российской оккупационной администрацией".

Ее поддержали 98 членов депутатов, не поддержали - 4, еще 14 - воздержались от голосования.

Во второй поправке указано: "временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, контролируемые российской оккупационной администрацией".

"За" проголосовали 100 парламентариев, против - 3, 9 - воздержались.

Напомним, в ПАСЕ отказались провести дебаты относительно незаконных выборов в Крыму.

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