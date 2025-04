ПАРЄ визначила ОРДЛО як окуповані території, контрольовані РФ

"Щойно ПАРЄ підтримала правки української делегації,... до однієї з доповідей. Тепер окупована територія Донбасу описана в рішенні ПАРЄ не як non-government controlled territories (неконтрольовані урядом території), а territories under effective control by the Russian Federation (території, контрольовані Росією)", - заявив член української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Так, в одній з поправок до документу йдеться: "докладати подальші зусилля для покращення матеріального становища людей у Донецькій та Луганській областях, які використовують пункти перетину між територіями, контрольованими державою та тимчасово окупованими територіями, контрольованої російською окупаційною адміністрацією".

Її підтримали 98 членів депутатів, не підтримали – 4, ще 14 – утримались від голосування.

У другій поправці вказано: "тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, контрольовані російською окупаційною адміністрацією".

"За" проголосували 100 парламентарів, проти – 3, 9 – утримались.

Нагадаємо, у ПАРЄ відмовились провести дебати щодо незаконних виборів в Криму.