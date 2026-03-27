Парвовирус: что это за инфекция, как передается и когда нужно сдавать анализ

Парвовирус — вирусная инфекция, которая поражает клетки костного мозга и иногда вызывает анемию. Также заболевание еще называют инфекционной эритемой, поскольку для него характерна сыпь у детей и взрослых. Чаще парвовирус передается воздушно-капельным путем или при контакте с зараженной кровью. Наибольшая активность наблюдается в весенне-летний период.

Причины и пути передачи заболевания

Основной причиной заболевания является парвовирус B19. Он поражает эритроциты или нарушает процесс их образования. Впоследствии это может привести к анемии. Передача вируса происходит несколькими способами:

воздушно-капельным — во время разговора с зараженным человеком, кашле или чихании;

через кровь — в случае переливания крови или использования загрязненных медицинских инструментов;

во время беременности — от матери к ребенку.

Наиболее уязвимы к заболеваниям дети, в частности в детских садах и школах. Довольно часто парвовирусная инфекция вызывает вспышки заболевания в детских коллективах из-за плотных контактов друг с другом. У взрослых болезнь встречается реже, однако в некоторых случаях приводит к осложнениям, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Как проявляется заболевание?

Проявления парвовируса довольно различны. Они зависят от возраста пациента и состояния его иммунной системы. Симптомы у взрослых и детей могут быть такими:

яркая сыпь на щеках;

распространение сыпи на теле, в частности руках и ногах;

повышение температуры тела;

общая слабость и усталость и т.д.

У детей чаще наблюдаются высыпания, слабость и повышение температуры. У взрослых заболевание часто сопровождается болью в суставах. У беременных женщин парвовирус может проходить вообще без симптомов, однако представлять чрезвычайную опасность для плода.

Пока наука не придумала эффективную вакцину против заболевания. Вместо этого нужно проходить профилактику. Она сосредоточена на общих мерах гигиены: регулярно мойте руки с мылом, минимизируйте контакты с больными людьми, надевайте одноразовые маски в общественных местах (например, в больницах). Женщинам во время беременности крайне важно проходить инфекционную диагностику и сдавать анализы на наличие антител к парвовирусу.

Когда нужно сдавать анализ?

Обычно диагноз устанавливают на основе симптомов без специальных тестов. Однако в некоторых случаях назначают анализ крови на антитела IgM и IgG:

во время беременности в случае контакта с больным человеком или появления симптомов (для оценки рисков для плода);

при ослаблении иммунитета (обычно у людей с ВИЧ или онкологией, после трансплантации органов);

в случае заболевания крови (серповидноклеточная анемия, гематологические расстройства) из-за риска развития апластического криза;

из-за длительной боли в суставах.

Если человек все же заболел, он представляет наибольшую опасность еще до появления явного симптома в форме сыпи. Зато когда сыпь уже появилась, больной обычно уже менее заразен.

Итак, регулярные чекапы и внимание к здоровью помогают своевременно выявить заболевание. Быстро сдать анализы венозной крови на антитела к парвовирусу можно в лаборатории. Перед этим стоит не есть за 6-12 часов, а результаты можно получить уже через двое суток.