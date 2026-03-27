Парвовирус: что это за инфекция, как передается и когда нужно сдавать анализ

Эксклюзив
11:09 • 5374 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
10:01 • 15140 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
08:55 • 11859 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 19946 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 40976 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 45395 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 42653 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
26 марта, 17:53 • 35948 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 67447 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 14:41 • 39927 просмотра
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Популярные новости
Подпись Трампа появится на долларовых банкнотах в честь 250-летия США27 марта, 02:32 • 7256 просмотра
Безупречный украинский — участницы Евровидения-2026 исполнили «Дикие танцы» Русланы27 марта, 03:09 • 32610 просмотра
ЦПД: Хезболла атаковала израильский танк FPV-дроном при вероятной поддержке РФVideo27 марта, 03:45 • 10360 просмотра
Евгений Кот признался в панических атаках и алкогольной зависимости27 марта, 04:23 • 18535 просмотра
НБУ "отпустил" евро: официальный курс на 27 марта06:00 • 14349 просмотра
публикации
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
10:01 • 15140 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 67447 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 76633 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить26 марта, 13:18 • 52637 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет26 марта, 12:14 • 58982 просмотра
Парвовирус: что это за инфекция, как передается и когда нужно сдавать анализ

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Парвовирус – что это за инфекция, как передается и когда нужно сдавать анализ.

Парвовирус: что это за инфекция, как передается и когда нужно сдавать анализ

Парвовирус — вирусная инфекция, которая поражает клетки костного мозга и иногда вызывает анемию. Также заболевание еще называют инфекционной эритемой, поскольку для него характерна сыпь у детей и взрослых. Чаще парвовирус передается воздушно-капельным путем или при контакте с зараженной кровью. Наибольшая активность наблюдается в весенне-летний период.

Причины и пути передачи заболевания

Основной причиной заболевания является парвовирус B19. Он поражает эритроциты или нарушает процесс их образования. Впоследствии это может привести к анемии. Передача вируса происходит несколькими способами:

  • воздушно-капельным — во время разговора с зараженным человеком, кашле или чихании;
    • через кровь — в случае переливания крови или использования загрязненных медицинских инструментов;
      • во время беременности — от матери к ребенку.

        Наиболее уязвимы к заболеваниям дети, в частности в детских садах и школах. Довольно часто парвовирусная инфекция вызывает вспышки заболевания в детских коллективах из-за плотных контактов друг с другом. У взрослых болезнь встречается реже, однако в некоторых случаях приводит к осложнениям, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

        Как проявляется заболевание?

        Проявления парвовируса довольно различны. Они зависят от возраста пациента и состояния его иммунной системы. Симптомы у взрослых и детей могут быть такими:

        • яркая сыпь на щеках;
          • распространение сыпи на теле, в частности руках и ногах;
            • повышение температуры тела;
              • общая слабость и усталость и т.д.

                У детей чаще наблюдаются высыпания, слабость и повышение температуры. У взрослых заболевание часто сопровождается болью в суставах. У беременных женщин парвовирус может проходить вообще без симптомов, однако представлять чрезвычайную опасность для плода.

                Пока наука не придумала эффективную вакцину против заболевания. Вместо этого нужно проходить профилактику. Она сосредоточена на общих мерах гигиены: регулярно мойте руки с мылом, минимизируйте контакты с больными людьми, надевайте одноразовые маски в общественных местах (например, в больницах). Женщинам во время беременности крайне важно проходить инфекционную диагностику и сдавать анализы на наличие антител к парвовирусу.

                Когда нужно сдавать анализ?

                Обычно диагноз устанавливают на основе симптомов без специальных тестов. Однако в некоторых случаях назначают анализ крови на антитела IgM и IgG:

                • во время беременности в случае контакта с больным человеком или появления симптомов (для оценки рисков для плода);
                  • при ослаблении иммунитета (обычно у людей с ВИЧ или онкологией, после трансплантации органов);
                    • в случае заболевания крови (серповидноклеточная анемия, гематологические расстройства) из-за риска развития апластического криза;
                      • из-за длительной боли в суставах.

                        Если человек все же заболел, он представляет наибольшую опасность еще до появления явного симптома в форме сыпи. Зато когда сыпь уже появилась, больной обычно уже менее заразен.

                        Итак, регулярные чекапы и внимание к здоровью помогают своевременно выявить заболевание. Быстро сдать анализы венозной крови на антитела к парвовирусу можно в Synevo. Перед этим стоит не есть за 6-12 часов, а результаты можно получить уже через двое суток.

                        Лилия Подоляк

