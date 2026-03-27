Парвовірус: що це за інфекція, як передається та коли потрібно здавати аналіз

Парвовірус — вірусна інфекція, яка вражає клітини кісткового мозку й іноді спричиняє анемію. Також захворювання ще називають інфекційною еритемою, оскільки для нього характерний висип у дітей і дорослих. Частіше парвовірус передається повітряно-крапельним шляхом або під час контакту з зараженою кров’ю. Найбільша активність спостерігається у весняно-літній період.

Причини та шляхи передачі захворювання

Основною причиною захворювання є парвовірус B19. Він вражає еритроцити або порушує процес їхнього утворення. Згодом це може призвести до анемії. Передача вірусу відбувається кількома способами:

повітряно-крапельним — під час розмови з зараженою людиною, кашлі або чханні;

через кров — у разі переливання крові або використання забруднених медичних інструментів;

під час вагітності — від матері до дитини.

Найбільш вразливими до захворювань є діти, зокрема в дитячих садках і школах. Досить часто парвовірусна інфекція спричиняє спалахи захворювання в дитячих колективах через щільні контакти один з одним. У дорослих хвороба зустрічається рідше, проте в деяких випадках призводить до ускладнень, особливо у людей з ослабленим імунітетом.

Як проявляється захворювання?

Прояви парвовірусу досить різні. Вони залежать від віку пацієнта та стану його імунної системи. Симптоми у дорослих і дітей можуть бути такими:

яскравий висип на щоках;

розповсюдження висипів на тілі, зокрема руках і ногах;

підвищення температури тіла;

загальна слабкість і втома тощо.

У дітей частіше спостерігаються висипи, слабкість і підвищення температури. У дорослих захворювання часто супроводжується болем у суглобах. У вагітних жінок парвовірус може проходити взагалі без симптомів, проте становити надзвичайну небезпеку для плоду.

Поки наука не вигадала ефективну вакцину проти захворювання. Натомість потрібно проходити профілактику. Вона зосереджена на загальних заходах гігієни: регулярно мийте руки з милом, мінімізуйте контакти з хворими людьми, вдягайте одноразові маски в громадських місцях (наприклад, у лікарнях). Жінкам під час вагітності вкрай важливо проходити інфекційну діагностику та здавати аналізи на наявність антитіл до парвовірусу.

Коли потрібно здавати аналіз?

Зазвичай діагноз встановлюють на основі симптомів без спеціальних тестів. Проте в деяких випадках призначають аналіз крові на антитіла IgM та IgG:

під час вагітності в разі контакту з хворою людиною чи появи симптомів (для оцінки ризиків для плоду);

під час ослаблення імунітету (зазвичай у людей із ВІЛ чи онкологією, після трансплантації органів);

у разі захворювання крові (серпоподібноклітинна анемія, гематологічні розлади) через ризик розвитку апластичного кризу;

через тривалий біль у суглобах.

Якщо людина все ж захворіла, вона становить найбільшу небезпеку ще до появи явного симптому у формі висипу. Натомість коли висип уже з’явився, хворий зазвичай уже менш заразний.

Отже, регулярні чекапи й увага до здоровʼя допомагають своєчасно виявити захворювання. Швидко здати аналізи венозної крові на антитіла до парвовірусу можна в Synevo. Перед цим варто не їсти за 6-12 годин, а результати можна отримати вже за дві доби.