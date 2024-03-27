Парламентская комиссия выдвинула обвинения президенту Литвы по "делу обличителей"

Комиссия литовского парламента, которая проводила парламентское расследование по так называемому "делу обличителей", пришла к выводу, что Департамент государственной безопасности оказывал услуги президенту Гитанасу Науседе, когда он баллотировался на эту должность в 2019 году. Об этом УНН пишет со ссылкой на литовского общественного вещателя lrt.lt.

Детали

Согласно заключению комиссии, директор Департамента Дариус Яунишкис получил список имен из команды Науседы для проверки либо от самого президента, либо от кого-то по его указанию.

Комиссия пришла к выводу, что информация о ближайшем окружении Гитанаса Науседы была получена директором Департамента Дариусом Яунишкисом из человеческого источника, которым мог быть только сам Гитанас Науседа или лицо, действовавшее от его имени - говорится в проекте заключения комиссии.

Также в отчете говорится о том, что информация, собранная в ходе уголовного разведывательного расследования подтверждает, что "задача по сбору информации была выполнена по просьбе одного из кандидатов на президентских выборах 2019 года".

В выводах отмечается, что Яунишкис помогал Науседе, собирая разведывательную информацию о людях из его ближайшего окружения, включая членов его команды, сотрудников его избирательного штаба и сторонников.

В отчете также говорится о том, что Яунишкис несет ответственность за раскрытие личности обличителя, бывшего сотрудника госбезопасности, которому было поручено провести проверку команды Науседы.

Яунишкис несет непосредственную ответственность за раскрытие личности обличителя Томаса Гайлиуса - говорится в проекте.

В документе также говорится о том, что Яунишкис не принял никаких мер, чтобы предотвратить негативные последствия для Гайлиуса в разведывательном ведомстве после того, как он разоблачил это дело.

Президент Науседа отрицает какие-либо правонарушения, о которых говорил Гайлиус. Он также отказался давать показания в рамках расследования парламентской комиссии, что, согласно заключению комиссии, нарушает его присягу.

В офисе президента заявили, что расследование является политическим и направлено на то, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в мае.

Это попытка дискредитировать государство и его конституционные принципы в политических целях - заявили в офисе президента.

Теперь документ будет рассматриваться полным составом парламента - Сеймом.

Контекст

Комиссия расследовала информацию, предоставленную Гайлюсом, о действиях руководства Департамента госбезопасности по проверке ближайшего окружения Науседы, когда он баллотировался в президенты пять лет назад. Комиссия также рассматривала вероятную незаконную финансовую поддержку, полученную во время президентской избирательной кампании 2019 года, возможное нарушение прав обличителя и возможное незаконное влияние на введение санкций против Беларуси.

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