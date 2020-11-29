Папа Франциск назначил новых кардиналов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов. Среди них - первый в истории афроамериканец. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.
Через пандемию COVID-19, церемония прошла очень скромно: каждый кардинал имел право пригласить десять гостей — обычно на мероприятии присутствовали тысячи верующих. Все носили маски. Каждому новому кардиналу Папа вручил кольцо и красную шапочку (биретту). Новые кардиналы посетили бывшего Папу Бенедикта XVI, который живет в Ватикане.
Уилтон Грегори, 72-летний архиепископ Вашингтона, стал первым в истории кардиналом афроамериканского происхождения. Среди новых кардиналов — первые в истории представители Брунея и Руанды.
Девять из 13-ти кардиналов моложе 80-ти лет. Они смогут принять участие в выборах нового Папы, если Франциск уйдет из жизни или отречется от престола. В целом, Папа Франциск назначил 57% из 128 кардиналов, имеющих право избирать Папу. В момент избрания Франциска Папой в 2013 году, на долю Европы приходилось 52% кардиналов — сейчас 41%. Франциск стал первым понтификом латиноамериканского происхождения.
Напомним, Папа римский призвал к немедленной борьбы с климатическим кризисом.