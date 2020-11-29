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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 57690 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102293 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 107965 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 122083 просмотра

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Папа Франциск назначил новых кардиналов

Папа Франциск назначил новых кардиналов

Киев  •  УНН

 • 9197 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов. Среди них - первый в истории афроамериканец. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

Через пандемию COVID-19, церемония прошла очень скромно: каждый кардинал имел право пригласить десять гостей — обычно на мероприятии присутствовали тысячи верующих. Все носили маски. Каждому новому кардиналу Папа вручил кольцо и красную шапочку (биретту). Новые кардиналы посетили бывшего Папу Бенедикта XVI, который живет в Ватикане.

Уилтон Грегори, 72-летний архиепископ Вашингтона, стал первым в истории кардиналом афроамериканского происхождения. Среди новых кардиналов — первые в истории представители Брунея и Руанды.

Девять из 13-ти кардиналов моложе 80-ти лет. Они смогут принять участие в выборах нового Папы, если Франциск уйдет из жизни или отречется от престола. В целом, Папа Франциск назначил 57% из 128 кардиналов, имеющих право избирать Папу. В момент избрания Франциска Папой в 2013 году, на долю Европы приходилось 52% кардиналов — сейчас 41%. Франциск стал первым понтификом латиноамериканского происхождения.

Напомним, Папа римский призвал к немедленной борьбы с климатическим кризисом.

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