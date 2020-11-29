Папа Франциск призначив нових кардиналів

Через пандемії COVID-19, церемонія пройшла вкрай скромно: кожен кардинал мав право запросити десять гостей - зазвичай на дійстві присутні тисячі віруючих. Всі носили маски. Кожному новому кардиналу Папа вручив перстень і червону шапочку (біретту). Нові кардинали відвідали колишнього Папу Бенедикта XVI, який живе у Ватикані.

Уілтон Грегорі, 72-річний архієпископ Вашингтона, став першим в історії кардиналом афроамериканського походження. Серед нових кардиналів - перші в історії представники Брунею та Руанди.

Дев'ять з 13-ти кардиналів молодше 80-ти років. Вони зможуть взяти участь у виборах нового Папи, якщо Франциск піде з життя або відречеться від престолу. В цілому, Папа Франциск призначив 57% з 128 кардиналів, які мають право обирати Папу. У момент обрання Франциска Папою в 2013 році, на частку Європи припадало 52% кардиналів - нині 41%. Франциск став першим понтифіком латиноамериканського походження.

Нагадаємо, Папа римський закликав до негайної боротьби з кліматичною кризою.