Пандемия: ученые обнаружили, какая разница появления мутаций у коронавируса от других вирусов

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 58535 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 115591 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 126770 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 306344 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 178854 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 449814 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 334463 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 222648 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248455 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257164 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
3.1м/с
78%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 71111 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 16178 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 39658 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 35331 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 19378 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 72366 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 85923 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 175851 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 306350 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 449817 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 7894 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 24398 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 32677 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 62234 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 85062 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Пандемия: ученые обнаружили, какая разница появления мутаций у коронавируса от других вирусов

Киев • УНН

 • 13149 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Ученые выяснили, что мутации в геноме коронавируса нового типа почти всегда возникают не из-за случайных ошибок во время его копирования, как у многих других вирусов, а в результате повреждения или неправильного редактирования уже готовой копии РНК вируса. Статью с выводами ученых опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv, передает УНН.

Пандемия: ученые обнаружили, какая разница появления мутаций у коронавируса от других вирусов

Важно отметить, что научные материалы, опубликованные на bioRxiv — не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

На данный момент известно, что SARS-CoV-2 накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа. Однако то, как они возникают и к чему приводит их накопление в геноме вируса, остается предметом дискуссий.

В ходе нового исследования молекулярные биологи под руководством профессора Института Сенгера (Великобритания) Доминика Квятковского детально изучили процесс накопления мутаций в геноме коронавируса. Они расшифровали структуру РНК нескольких тысяч индивидуальных частиц SARS-CoV-2 и сравнили ее между собой. Ученые проследили, как меняется коронавирус при передаче от человека к человеку, а также выяснили, меняется ли он во время развития инфекции в организме одного индивида.

Анализ показал, что как при “внутреннем”, так и “внешнем” распространении вирус меняется схожим образом. Он мутирует примерно с одной и той же скоростью, заполучая в среднем чуть меньше одной мутации на каждую копию вируса. Это говорит о том, что накопление мутаций во время его пребывания в организме одного и того же больного играет важную роль в эволюции вируса и характере действия естественного отбора на него.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия: ученые обнаружили “необычную способность” COVID-19, объясняющую положительные тесты у переболевших — исследование

При этом ученые обнаружили, что мутации появлялись в геноме коронавируса далеко не в случайное время и не случайным образом, а во время конкретной фазы его жизненного цикла, которая связана с формированием так называемой “плюсовой” формы РНК.

Все существующие РНК-вирусы с одноцепочечным геномом можно разделить на две группы. У представителей первой форма РНК “плюсовая”, а у других — ее зеркальное отражение, “минусовая” РНК. Она служит шаблоном для сборки новых копий “плюсовой” РНК и сама по себе не может заставить клетку работать на пользу вируса.

При этом вирусы с плюсовой формой РНК могут заставлять клетку производить свои ферменты сразу после проникновения внутрь нее. Однако для формирования новых копий самих себя им нужна и “отрицательная” форма РНК, за производство которой отвечают вирусные белки из числа РНК-полимераз. При чтении “минусовых” РНК и копировании генома вирусов эти ферменты достаточно часто ошибаются, в результате чего появляется большое количество мутаций.

Квятковский и его коллеги обнаружили, что для SARS-CoV-2 по неясным причинам это нехарактерно. Большая часть мутаций в его геноме возникает уже после формирования новой цепочки “плюсовой” РНК. В пользу этого говорит то, что в геноме возбудителя COVID-19 преобладают два типа мутаций, которые могут появляться только в подобной форме РНК.

Эти ошибки, как предполагают ученые, могут появляться или во время редактирования готовых копий генома SARS-CoV-2, или же в результате химических реакций между ними и какими-то агрессивными молекулами или защитными системами клетки уже после окончательной сборки новых цепочек РНК. Дальнейшее изучение этого процесса, как надеются ученые, поможет им узнать механизм появления мутаций и предсказать, какой будет эволюция коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70