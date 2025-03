Пандемия: на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 - в Израиле продолжаются антиправительственные протесты и стычки

КИЕВ. 26 июля. УНН. Тысячи демонстрантов вышли на улицы в Израиле в субботу вечером, чтобы призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщают газеты The Times of Israel и The Jerusalem Post, передает УНН.