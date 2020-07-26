Пандемия: на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 - в Израиле продолжаются антиправительственные протесты и стычки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Тысячи демонстрантов вышли на улицы в Израиле в субботу вечером, чтобы призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщают газеты The Times of Israel и The Jerusalem Post, передает УНН.

Издание со ссылкой на представителя полиции передает, что в Иерусалиме в протестной акции приняли участие около 5 тыс. человек. Также несколько сотен человек собрались на акцию протеста возле частного дома Нетаньяху в городе Кесария.

Издание Middle East Eye сообщает, что тысячи протестующих также вышли на улицы Тель-Авива.

Протесты в Израиле продолжаются на протяжении нескольких месяцев. В последнюю неделю такие акции проходят регулярно. Манифестанты выдвигают разные требования, часть из них выступает за отставку правительства во главе с Биньямином Нетаньяху. Премьера подозревают в получении информационной поддержки от некоторых СМИ в обмен на лоббирование интересов их владельцев, а также в получении дорогостоящих подарков.

Кроме того, к демонстрациям в Иерусалиме присоединяются рестораторы, социальные работники и самозанятые, выступившие против ограничений, которые вводятся в стране из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что согласно данным ВОЗ — в Израиле 54 369 случаев COVID-19, из них 427 человек погибли.

סגן ניצב גלעד בהט, ראש מדור חקירות במשטרה, על המחאות: "הקמת רעש אחרי 23:00 בלילה, למעט מקרים מיוחדים, היא עבירה על החוק. המשטרה מותחת את גבול הפעולה שלה, כי אנחנו בעד מחאות, ברגע שזה הופך להיות הפרת סדר - המשטרה חייבת להתערב" pic.twitter.com/asMnmEzCZL

— כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2020

ההפגנה בירושלים: המשטרה הפעילה מכוניות התזה@SuleimanMas1 @amotzsh pic.twitter.com/qSniazCbHz

— כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2020

ההפגנה בירושלים | תיעוד: המשטרה הפעילה מכונית התזה לעבר מפגינים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/AMNuAygi8U

— כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2020

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