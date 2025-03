Пандемія: на фоні погіршення ситуації з COVID-19 - у Ізраїлі тривають антиурядові протести та сутички

КИЇВ. 26 липня. УНН. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці в Ізраїлі у суботу ввечері, щоб закликати до відставки прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляють газети The Times of Israel і The Jerusalem Post, передає УНН.