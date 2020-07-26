Пандемія: на фоні погіршення ситуації з COVID-19 - у Ізраїлі тривають антиурядові протести та сутички

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці в Ізраїлі у суботу ввечері, щоб закликати до відставки прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляють газети The Times of Israel і The Jerusalem Post, передає УНН.

Видання з посиланням на представника поліції передає, що в Єрусалимі в протестній акції взяли участь близько 5 тис. осіб. Також кілька сотень людей зібралися на акцію протесту біля приватного будинку Нетаньяху в місті Кесарії.

Видання Middle East Eye повідомляє, що тисячі протестувальників також вийшли на вулиці Тель-Авіва.

Протести в Ізраїлі тривають протягом декількох місяців. В останній тиждень такі акції проходять регулярно. Маніфестанти висувають різні вимоги, частина з них виступає за відставку уряду на чолі з Біньяміном Нетаньяху. Прем’єра підозрюють в отриманні інформаційної підтримки від деяких ЗМІ в обмін на лобіювання інтересів їх власників, а також в отриманні дорогих подарунків.

Крім того, до демонстрацій в Єрусалимі приєднуються ресторатори, соціальні працівники та самозайняті, які виступили проти обмежень, які вводяться в країні через пандемію коронавірусу.

Відзначимо, що згідно з даними ВООЗ — в Ізраїлі 54 369 випадків COVID-19, з них 427 осіб загинуло.

סגן ניצב גלעד בהט, ראש מדור חקירות במשטרה, על המחאות: “הקמת רעש אחרי 23:00 בלילה, למעט מקרים מיוחדים, היא עבירה על החוק. המשטרה מותחת את גבול הפעולה שלה, כי אנחנו בעד מחאות, ברגע שזה הופך להיות הפרת סדר - המשטרה חייבת להתערב ” pic.twitter.com/asMnmEzCZL

— כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2020

ההפגנה בירושלים: המשטרה הפעילה מכוניות התזה @ SuleimanMas1 @amotzsh pic.twitter.com/qSniazCbHz

— כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2020

ההפגנה בירושלים | תיעוד: המשטרה הפעילה מכונית התזה לעבר מפגינים @ SuleimanMas1 pic.twitter.com/AMNuAygi8U

— כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2020

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