Пандемия коронавируса: COVID-19 в Испании инфицировано уже более 11 тысяч людей, 491 человек - умер
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По меньшей мере 11 178 случаев заражения новым коронавирусом был зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом заявил в понедельник директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, отмечает УНН со ссылкой на издание El Pais.
Уточняется, что в Испании подтверждено уже 11 178 случаев коронавируса, из которых 9 698 человек болеют данный момент.
При этом 563 человека в стране сейчас находятся в реанимации.
В целом с момента вспышки пандемии в Испании уже умер 491 человек. Общиной с наибольшим количеством подтвержденных случаев в стране является Мадрид, где зарегистрировано 43% случаев коронавируса по всей стране. Также в этом регионе наибольший процент выздоровевших — 19%.
В Испании уже закрыли пограничные переходы и допускают полное перекрытие воздушного пространства.
Брифинг Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании в Мадриде:
Ситуация в Мадриде:
Контроль на границе Испании и Франции из-за COVID-19: