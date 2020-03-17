Пандемия коронавируса: COVID-19 в Испании инфицировано уже более 11 тысяч людей, 491 человек - умер

КИЕВ. 17 марта. УНН. По меньшей мере 11 178 случаев заражения новым коронавирусом был зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом заявил в понедельник директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, отмечает УНН со ссылкой на издание El Pais.