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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102063 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105092 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107085 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105930 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114796 просмотра

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5 марта, 08:58 • 105579 просмотра

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Пандемия коронавируса: COVID-19 в Испании инфицировано уже более 11 тысяч людей, 491 человек - умер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. По меньшей мере 11 178 случаев заражения новым коронавирусом был зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом заявил в понедельник директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, отмечает УНН со ссылкой на издание El Pais.

Уточняется, что в Испании подтверждено уже 11 178 случаев коронавируса, из которых 9 698 человек болеют данный момент.

При этом 563 человека в стране сейчас находятся в реанимации.

В целом с момента вспышки пандемии в Испании уже умер 491 человек. Общиной с наибольшим количеством подтвержденных случаев в стране является Мадрид, где зарегистрировано 43% случаев коронавируса по всей стране. Также в этом регионе наибольший процент выздоровевших — 19%.

В Испании уже закрыли пограничные переходы и допускают полное перекрытие воздушного пространства.

Брифинг Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании в Мадриде:

Ситуация в Мадриде:

Контроль на границе Испании и Франции из-за COVID-19:

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