Пандемия: руководство китайской фармкомпании протестировало вакцину от COVID-19 на себе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 75258 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104758 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109659 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137956 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112113 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133735 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102479 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102649 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104903 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102207 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

 • 12298 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Руководители и сотрудники китайской фармацевтической группы CNBG опробовали на себе разрабатываемую кандидатную вакцину от коронавируса. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на публикацию на сайте корпорации, отмечает УНН.

“Закатаем рукава, чтобы протестировать вакцину. Первая группа добровольцев для участия в клинических испытаниях новой неактивированной вакцины”, — гласит подпись к баннеру с фотографией волонтеров из числа топ-менеджеров и других сотрудников компании.

Как заявил газете Global Times Ян Сяомин, президент корпорации Sinopharm, в состав которой входит CNBG, в добровольном тестировании препарата к настоящему моменту приняли участие более тысячи сотрудников компании.

Ранее сообщалось, что корпорация Sinopharm разрабатывает вакцину, которая может быть применена в отношении всех штаммов коронавируса, в том числе того, с которого началась вспышка инфекции на рынке “Синьфади” в Пекине. Планируется, что рабочая вакцина будет готова к концу этого года или началу 2021 года.

China is testing the most COVID-19 vaccines of any country. A state-owned drugmaker’s claim that employees got experimental shots before the start of human trials is raising ethical concerns. https://t.co/dBi7ZWodoB

— The Associated Press (@AP) July 16, 2020

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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