Пандемия: руководство китайской фармкомпании протестировало вакцину от COVID-19 на себе

“Закатаем рукава, чтобы протестировать вакцину. Первая группа добровольцев для участия в клинических испытаниях новой неактивированной вакцины”, — гласит подпись к баннеру с фотографией волонтеров из числа топ-менеджеров и других сотрудников компании.

Как заявил газете Global Times Ян Сяомин, президент корпорации Sinopharm, в состав которой входит CNBG, в добровольном тестировании препарата к настоящему моменту приняли участие более тысячи сотрудников компании.

Ранее сообщалось, что корпорация Sinopharm разрабатывает вакцину, которая может быть применена в отношении всех штаммов коронавируса, в том числе того, с которого началась вспышка инфекции на рынке “Синьфади” в Пекине. Планируется, что рабочая вакцина будет готова к концу этого года или началу 2021 года.

China is testing the most COVID-19 vaccines of any country. A state-owned drugmaker’s claim that employees got experimental shots before the start of human trials is raising ethical concerns. https://t.co/dBi7ZWodoB

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.