Пандемія: керівництво китайської фармкомпанії протестувало вакцину від COVID-19 на собі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Керівники і співробітники китайської фармацевтичної групи CNBG випробували на собі розроблювану кандидатну вакцину від коронавірусу. Про це в четвер повідомило агентство Associated Press (AP) з посиланням на публікацію на сайті корпорації, зазначає УНН.
“Закатати рукава, щоб протестувати вакцину. Перша група добровольців для участі в клінічних випробуваннях нової неактивованої вакцини”, — свідчить підпис до банера з фотографією волонтерів з числа топ-менеджерів та інших співробітників компанії.
Як заявив газеті Global Times Ян Сяомін, президент корпорації Sinopharm, до складу якої входить CNBG, в добровільному тестуванні препарату на цей момент взяли участь більше тисячі співробітників компанії.
Раніше повідомлялося, що корпорація Sinopharm розробляє вакцину, яка може бути застосована по відношенню до всіх штамів коронавірусу, в тому числі того, з якого почався спалах інфекції на ринку “Сіньфаді” у Пекіні. Планується, що робоча вакцина буде готова до кінця цього року або початку 2021 року.
China is testing the most COVID-19 vaccines of any country. A state-owned drugmaker’s claim that employees got experimental shots before the start of human trials is raising ethical concerns. https://t.co/dBi7ZWodoB— The Associated Press (@AP) July 16, 2020
Спалах захворювання, яке викликається новим коронавірусом, був зафіксований в кінці 2019 року в Центральному Китаї і поширився на більшість країн. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала його пандемією.