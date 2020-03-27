Пандемия COVID-19: врач с США опубликовала видео в больнице и назвала ситуацию "апокалипсисом", в стране уже 85 тысяч - больны

По состоянию на 27 марта, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, США лидируют в мире по количеству заболевших коронавирусом: больше 85 тысяч заразившихся, из которых 1300 уже умерли. США опередили Китай, ставший источником пандемии, и Италию, которая с 10 марта находится на национальном карантине с переполненными больницами. Зараженные коронавирусом есть во всех 50 континентальных штатах США, а также почти на всех островных территориях, за исключением самых отдаленных и малонаселенных тихоокеанских островов.

Так как реанимации переполнены, а врачам не хватает средств индивидуальной защиты, в первую очередь страдают именно сотрудники больницы. 25 марта телеканал CNN сообщил, что сразу в двух больницах Бостона положительный результат теста на коронавирус получили более 40 человек.

Самое бедственное положение сложилось в Нью-Йорке, где со 2 марта, когда губернатор штата Эндрю Куомо объявил о первом подтвержденном случае заражения COVID-19, заразились уже 23 тысячи (в штате Нью-Йорк — 37 тысяч) человек, из которых 365 умерли (во всем штате — 466). Врачи, работающие в нью-йоркских больницах, описывают ситуацию как “апокалипсис”. Сильнее всех пострадал округ Квинс, где по состоянию на 25 марта было 6420 больных (в два раза больше, чем на Манхэттене).

Газета The New York Times опубликовала видео, снятое реаниматологом городской больницы Элмхерста. Доктор Эшли Брэй показала, в каких условиях приходится работать врачам в реанимации в разгар эпидемии коронавируса: палаты переполнены, не хватает коек, медицинского оборудования, необходимого для лечения пациентов с коронавирусом в остром состоянии, особенно аппаратов ИВЛ, тоже нужно больше. У врачей заканчиваются средства индивидуальной защиты (доктор Брэй сказала, что ей приходится надевать на дежурство одну и ту же маску N95 с 20 марта), из-за чего вирус уже подхватили десятки сотрудников, от лечащих врачей до медсестер. Закончились даже места в морге, для чего к больнице пришлось подогнать авторефрижератор, где временно хранятся тела умерших от COVID-19.

Многие — от врача больницы Элмхерста Эшли Брей к аналитикам и колумнистов главных американских СМИ — сейчас задаются вопросом, почему страна — лидер первого мира оказалась в таком затруднительном положении.

Журнал Foreign Policy назвал запоздалую и неэффективную реакцию властей США на эпидемию COVID-19 “смертью американского профессионализма”. Противники Дональда Трампа обвиняют во всем именно президента: он отказался признать серьезность ситуации на ранней стадии, когда вспышку коронавирусу по всей стране еще можно было предотвратить.

Одна из причин, по которой США упустили вспышку коронавируса, может быть связана с задержкой массового тестирования на заболевание и плохой координацией между разными федеральными ведомствами, ответственными за купирование пандемии: Центров по профилактике заболеваний (CDC), Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) и других. The New York Times сообщает, что эпидемиологи из Сиэтла, которые одними из первых объявили об опасности пандемии коронавируса, за бюрократических проволочек не сумели получить разрешение на тестирование американцев на ранней стадии пандемии.