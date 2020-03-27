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Пандемія COVID-19: лікар з США опублікувала відео у лікарні та назвала ситуацію "апокаліпсисом", у країні вже 85 тисяч - хворі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. В кінці березня Сполучені Штати побили світовий рекорд по зараженню коронавірусом, обігнавши навіть Китай: зараз там, за офіційними даними, вже більше 85 тисяч хворих, лікар однієї з лікарень зняла відео з умовами роботи під час переповнення лікарень хворими COVID-19, а ряд американських видань аналізують причини потужного спалаху хвороби, зазначає УНН.

Станом на 27 березня, згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, США лідирують у світі за кількістю хворих коронавірусів: більше 85 тисяч заразилися, з яких 1300, вже померли. США випередили Китай, що став джерелом пандемії, і Італію, яка з 10 березня перебуває на національному карантині з переповненими лікарнями. Заражені коронавірусом є у всіх 50 континентальних штатах США, а також майже на всіх острівних територіях, за винятком самих віддалених і малонаселених тихоокеанських островів.

Через те, що реанімації переповнені, а лікарям не вистачає засобів індивідуального захисту, в першу чергу страждають саме співробітники лікарні. 25 березня телеканал CNN повідомив, що відразу в двох лікарнях Бостона позитивний результат тесту на коронавірус отримали більше 40 працівників.

Саме тяжке становище склалося в Нью-Йорку, де з 2 березня, коли губернатор штату Ендрю Куомо оголосив про перший підтверджений випадок зараження COVID-19, заразилися вже 23 тисячі (в штаті Нью-Йорк — 37 тисяч) осіб, з яких 365 померли ( у всьому штаті — 466). Лікарі, що працюють в нью-йоркських лікарнях, описують ситуацію як “апокаліпсис”. Сильніше за всіх постраждав округ Квінс, де станом на 25 березня було 6420 хворих (у два рази більше, ніж на Манхеттені).

Газета The New York Times опублікувала відео, зняте реаніматологом міської лікарні Елмхерста. Доктор Ешлі Брей показала, в яких умовах доводиться працювати лікарям в реанімації в розпал епідемії коронавірусу: палати переповнені, не вистачає ліжок, медичного обладнання, необхідного для лікування пацієнтів з коронавірусом в гострому стані, особливо апаратів ШВЛ, теж потрібно більше. У лікарів закінчуються засоби індивідуального захисту (доктор Брей сказала, що їй доводиться надягати на чергування одну і ту ж маску N95 з 20 березня), через що вірус вже підхопили десятки співробітників, від лікарів до медсестер. Закінчилися навіть місця в морзі, для чого до лікарні довелося підігнати авторефрижератор, де тимчасово зберігаються тіла померлих від COVID-19.

Багато хто — від лікаря лікарні Елмхерста Ешлі Брей до аналітиків і колумністів головних американських ЗМІ — зараз задаються питанням, чому країна — лідер першого світу виявилася в такому скрутному становищі.

Журнал Foreign Policy назвав запізнілу і неефективну реакцію влади США на епідемію COVID-19 “смертю американського професіоналізму”. Противники Дональда Трампа звинувачують у всьому саме президента: він відмовився визнати серйозність ситуації на ранній стадії, коли спалах коронавірусу по всій країні ще можна було попередити.

Одна з причин, по якій США прогавили спалах коронавірусу, може бути пов’язана з затримкою масового тестування на захворювання і поганою координацією між різними федеральними відомствами, відповідальними за купірування пандемії: Центрів з профілактики захворювань (CDC), Управління з контролю за продуктами харчування і лікарськими засобами (FDA) та інших. The New York Times повідомляє, що епідеміологи з Сіетла, які одними з перших оголосили про небезпеку пандемії коронавірусу, через бюрократичну тяганину не зуміли отримати дозвіл на тестування американців на ранній стадії пандемії.

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