Пандемия: американский регулятор одобрил использование вакцины Moderna от COVID-19

“Сегодня (в пятницу) FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах второй вакцины против (заболевания) COVID-19, вызванного SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять вакцину в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше”, — отмечается в сообщении. Ранее аналогичное одобрение получила и вакцина компаний BioNTech и Pfizer.

Как заявил в связи с решение регулятора его глава Стивен Хан, “теперь, когда доступны две вакцины против COVID-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с этой пандемией, которая ежедневно приводит к огромному количеству госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах”. “Поздравляю, вакцина Moderna теперь доступна!” — отметил также президент США Дональд Трамп в Twitter. Ранее в пятницу он заявил, что поставки вакцины Moderna от нового коронавируса начнутся немедленно.

Congratulations, the Moderna vaccine is now available!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Напомним, в четверг профильный комитет FDA практически единогласно рекомендовал его руководству одобрить обращение Moderna за регистрацией вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. В опубликованном ранее пресс-релизе компания заявила, что эффективность ее вакцины превышает 94%.