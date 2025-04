Пандемія: американський регулятор схвалив використання вакцини Moderna від COVID-19

“Сьогодні (у п’ятницю) FDA видало дозвіл на використання в надзвичайних обставинах другий вакцини проти (захворювання) COVID-19, викликаного SARS-CoV-2. Дозвіл на використання в надзвичайних обставинах дозволяє застосовувати вакцину в США при вакцинації людей у віці 18 років і старше”, — наголошується в повідомленні. Раніше аналогічне схвалення отримала і вакцина компаній BioNTech і Pfizer.

Як заявив в зв’язку з рішення регулятора його глава Стівен Хан, “тепер, коли доступні дві вакцини проти COVID-19, FDA зробило ще один важливий крок у боротьбі з цією пандемією, яка щодня призводить до величезної кількості госпіталізацій і смертей в Сполучених Штатах”. “Вітаю, вакцина Moderna тепер доступна!” — зазначив також президент США Дональд Трамп в Twitter. Раніше в п’ятницю він заявив, що поставки вакцини Moderna від нового коронавірусу розпочнуться негайно.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Нагадаємо, у четвер профільний комітет FDA практично одноголосно рекомендував його керівництву схвалити звернення Moderna за реєстрацією вакцини за прискореною процедурою в надзвичайних обставинах. В опублікованому раніше прес-релізі компанія заявила, що ефективність її вакцини перевищує 94%.