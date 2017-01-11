П.Розенко: у руководителей предприятий нет оснований для сокращения персонала
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. У руководителей предприятий нет никаких оснований для сокращения персонала, перевода работников на неполный рабочий день или на неполные ставки. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Сегодня у руководителей предприятий нет никаких оснований ни для сокращения персонала, ни для перевода людей на неполный рабочий день. Сегодня у руководителей предприятий нет никаких оснований для проведения людей на неполные ставки", - заявил П.Розенко.
Он отметил, что правительственный контактный центр должен немедленно систематизировать соответствующую информацию и передавать ее Министерству социальной политики и Государственной инспекции труда для жесткой и незамедлительной реакции в отношении руководителей, которые будут нарушать условия назначения оплаты труда своих работников.
Как сообщал УНН, 9 января вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и неполные ставки и других нарушений прав работников в связи с увеличением минимальной зарплаты.