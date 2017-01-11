П.Розенко: у керівників підприємств немає підстав для скорочення персоналу

“Сьогодні у керівників підприємств немає жодних підстав ні для скорочення персоналу, ні для переведення людей на неповний робочий день. Сьогодні у керівників підприємств немає жодних підстав для проведення людей на неповні ставки”, — заявив П.Розенко.

Він зазначив, що урядовий контактний центр повинен негайно систематизувати відповідну інформацію і передавати її Міністерству соціальної політики і Державній інспекції праці для жорсткої і негайної реакції щодо керівників, які порушуватимуть умови призначення оплати праці своїх працівників.

Як повідомляв УНН, 9 січня віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що уряд не допустить переведення людей на скорочений робочий день і неповні ставки та інших порушень прав працівників у зв’язку із збільшенням мінімальної зарплати.