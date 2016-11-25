П.Порошенко пригласил премьера Израиля в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, во время беседы лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества, отдельно сосредоточившись на проблематике углубления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Государством Израиль, включая активизацию переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.
"Петр Порошенко пригласил Биньямина Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 ноября Президент Украины Петр Порошенко поручил министру внутренних дел Арсену Авакову отправить два украинских самолета для тушения пожара вокруг Хайфы в Израиле.