П.Порошенко пригласил премьера Израиля в Украину

Как сообщили в пресс-службе, во время беседы лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества, отдельно сосредоточившись на проблематике углубления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Государством Израиль, включая активизацию переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

"Петр Порошенко пригласил Биньямина Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 ноября Президент Украины Петр Порошенко поручил министру внутренних дел Арсену Авакову отправить два украинских самолета для тушения пожара вокруг Хайфы в Израиле.