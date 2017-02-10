П.Порошенко: объединенная Украина способна защитить себя от России

"Все будет делаться для того, чтобы мы продемонстрировали: когда община вместе, когда Украина объединена, она способна защитить себя от любого агрессора, даже от РФ, которая имеет самую большую и самую сильную армию на континенте", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что Россия выделяет на сегодняшний день в 10 раз больше военного бюджета.

"Нашим боевым духом мы их остановили, освободили две трети Донбасса, обеспечили восстановление инфраструктуры и проведение крупнейших реформ", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент подарил больнице Коломыи УЗИ-аппарат.