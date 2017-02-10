П.Порошенко: объединенная Украина способна защитить себя от России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Объединенная Украина способна защитить себя от России, которая имеет самую сильную армию на континенте. Об этом в Коломые на открытии больницы заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Все будет делаться для того, чтобы мы продемонстрировали: когда община вместе, когда Украина объединена, она способна защитить себя от любого агрессора, даже от РФ, которая имеет самую большую и самую сильную армию на континенте", - сказал П.Порошенко.
Он отметил, что Россия выделяет на сегодняшний день в 10 раз больше военного бюджета.
"Нашим боевым духом мы их остановили, освободили две трети Донбасса, обеспечили восстановление инфраструктуры и проведение крупнейших реформ", - подчеркнул П.Порошенко.
Президент подарил больнице Коломыи УЗИ-аппарат.