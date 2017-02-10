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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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П.Порошенко: об'єднана Україна здатна захистити себе проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Об'єднана Україна здатна захистити себе проти Росії, яка має найсильнішу армію на континенті. Про це в Коломиї на відкритті лікарні заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

П.Порошенко: об'єднана Україна здатна захистити себе проти Росії

“Все буде робитися для того, щоб ми продемонстрували: коли громада разом, коли Україна є об’єднана, вона здатна захистити себе проти будь-якого агресора, навіть проти РФ, яка має найбільшу і найсильнішу армію на континенті”, — сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що Росія виділяє на сьогоднішній день в 10 разів більше військового бюджету.

“Нашим бойовим духом ми їх зупинили, звільнили дві третини Донбасу, забезпечили відновлення інфраструктури і проведення найпотужніших реформ”, — підкреслив П.Порошенко.

Президент подарував лікарні Коломиї УЗД-апарат.

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