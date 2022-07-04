Окружение путина регулярно отбывает карантин перед встречей с ним из-за фобий диктатора – BBC

ukru
13:44 • 8244 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 24352 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 43094 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 52382 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 86669 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115771 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125218 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112732 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141793 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139955 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 82952 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 73166 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 41202 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 37508 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 87660 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 86683 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 87660 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241291 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271105 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207946 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 18824 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115772 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103742 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121475 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123879 просмотра
Актуальное
Окружение путина регулярно отбывает карантин перед встречей с ним из-за фобий диктатора – BBC

Окружение путина регулярно отбывает карантин перед встречей с ним из-за фобий диктатора – BBC

Киев • УНН

 • 113132 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Окружение российского диктатора владимира путина на протяжении двух лет регулярно отбывает карантин перед каждым приемом и мероприятием с участием президента. Как пишет российская служба Би-би-си, такие меры связаны с фобиями путина заразиться, поэтому из российского бюджета выделяются миллиарды рублей на всевозможные процедуры и сдачи анализов, передает УНН.

Детали

Как пишет служба новостей, несмотря на четыре вакцины от коронавируса, ослабление пандемии и полномасштабное вторжение в Украину, прохождение карантина было сохранено для тех, кто непосредственно контактирует с путиным.

В частности, в самоизоляции регулярно сидят пилоты, медики и обслуживающий персонал президента. А для того, чтобы попасть в карантин, необходимо за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирус.

Кроме того, во время карантина людям приходится в течение 12 суток четыре раза сдавать ПЦР-тест, а на двенадцатый день снова кровь на антитела.

Если у человека не обнаруживались антитела,свидетельствующие о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону" для встречи с путиным.

С 2021 года кроме теста на коронавирус “гости” диктатора сдают тесты на грипп, стафилококк и глисты. Пилоты российских правительственных самолетов ежемесячно составлял до 2 тысячи срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела.

По данным Би-би-си, кремлевские структуры тратят на это около 1,5 млрд рублей, еще не менее 1,7 млрд обсерваторы получили в виде субсидий.

По мнению медиков, такие меры беспрецедентны, но по ним невозможно сделать вывод о том, что у президента проблемы со здоровьем, и скорее, это перестраховка или "звездная болезнь”. С медицинской точки зрения, такие меры называют паранойей или реальным страхом.

Дополнение

В марте УНН сообщал, что из-за страха быть отравленным, путин сменил около 1000 персональных сотрудников и ассистентов в феврале.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы