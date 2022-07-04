Окружение путина регулярно отбывает карантин перед встречей с ним из-за фобий диктатора – BBC
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Окружение российского диктатора владимира путина на протяжении двух лет регулярно отбывает карантин перед каждым приемом и мероприятием с участием президента. Как пишет российская служба Би-би-си, такие меры связаны с фобиями путина заразиться, поэтому из российского бюджета выделяются миллиарды рублей на всевозможные процедуры и сдачи анализов, передает УНН.
Детали
Как пишет служба новостей, несмотря на четыре вакцины от коронавируса, ослабление пандемии и полномасштабное вторжение в Украину, прохождение карантина было сохранено для тех, кто непосредственно контактирует с путиным.
В частности, в самоизоляции регулярно сидят пилоты, медики и обслуживающий персонал президента. А для того, чтобы попасть в карантин, необходимо за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирус.
Кроме того, во время карантина людям приходится в течение 12 суток четыре раза сдавать ПЦР-тест, а на двенадцатый день снова кровь на антитела.
Если у человека не обнаруживались антитела,свидетельствующие о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону" для встречи с путиным.
С 2021 года кроме теста на коронавирус “гости” диктатора сдают тесты на грипп, стафилококк и глисты. Пилоты российских правительственных самолетов ежемесячно составлял до 2 тысячи срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела.
По данным Би-би-си, кремлевские структуры тратят на это около 1,5 млрд рублей, еще не менее 1,7 млрд обсерваторы получили в виде субсидий.
По мнению медиков, такие меры беспрецедентны, но по ним невозможно сделать вывод о том, что у президента проблемы со здоровьем, и скорее, это перестраховка или "звездная болезнь”. С медицинской точки зрения, такие меры называют паранойей или реальным страхом.
Дополнение
В марте УНН сообщал, что из-за страха быть отравленным, путин сменил около 1000 персональных сотрудников и ассистентов в феврале.