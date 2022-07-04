Окружение путина регулярно отбывает карантин перед встречей с ним из-за фобий диктатора – BBC

Детали

Как пишет служба новостей, несмотря на четыре вакцины от коронавируса, ослабление пандемии и полномасштабное вторжение в Украину, прохождение карантина было сохранено для тех, кто непосредственно контактирует с путиным.

В частности, в самоизоляции регулярно сидят пилоты, медики и обслуживающий персонал президента. А для того, чтобы попасть в карантин, необходимо за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирус.

Кроме того, во время карантина людям приходится в течение 12 суток четыре раза сдавать ПЦР-тест, а на двенадцатый день снова кровь на антитела.

Если у человека не обнаруживались антитела,свидетельствующие о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону" для встречи с путиным.

С 2021 года кроме теста на коронавирус “гости” диктатора сдают тесты на грипп, стафилококк и глисты. Пилоты российских правительственных самолетов ежемесячно составлял до 2 тысячи срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела.

По данным Би-би-си, кремлевские структуры тратят на это около 1,5 млрд рублей, еще не менее 1,7 млрд обсерваторы получили в виде субсидий.

По мнению медиков, такие меры беспрецедентны, но по ним невозможно сделать вывод о том, что у президента проблемы со здоровьем, и скорее, это перестраховка или "звездная болезнь”. С медицинской точки зрения, такие меры называют паранойей или реальным страхом.

Дополнение

В марте УНН сообщал, что из-за страха быть отравленным, путин сменил около 1000 персональных сотрудников и ассистентов в феврале.