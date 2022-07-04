Оточення путіна регулярно відбуває карантин перед зустріччю з ним через фобії диктатора – BBC
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Оточення російського диктатора володимира путіна протягом двох років регулярно відбуває карантин перед кожним прийомом та заходом за участю президента. Як пише російська служба Бі-бі-сі, такі заходи пов'язані з фобіями путіна заразитися, тому з російського бюджету виділяються мільярди рублів на всілякі процедури та здачі аналізів, передає УНН.
Деталі
Як пише служба новин, незважаючи на чотири вакцини від коронавірусу, ослаблення пандемії та повномасштабне вторгнення в Україну, проходження карантину було збережено для тих, хто безпосередньо контактує з путіним.
Зокрема, у самоізоляції регулярно сидять пілоти, медики та обслуговуючий персонал президента. А для того, щоб потрапити до карантину, необхідно за дві доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу.
Крім того, під час карантину людям доводиться протягом 12 діб чотири рази здавати ПЛР-тест, а на дванадцятий день знову кров на антитіла.
Якщо в людини не виявлялися антитіл, що свідчать про те, що вона хворіє, то після 14 днів ізоляції вона отримувала допуск "в чисту зону" для зустрічі з путіним.
З 2021 року крім тесту на коронавірус “гості” диктатора здають тести на грип, стафілокок та глисти. Пілоти російських урядових літаків щомісяця складали до 2 тисяч термінових ПЛР-тестів і до 600 тестів на антитіла.
За даними Бі-бі-сі, кремлівські структури витрачають на це близько 1,5 млрд рублів, ще не менше 1,7 млрд обсерватори отримали у вигляді субсидій.
На думку медиків, такі заходи безпрецедентні, але за ними неможливо зробити висновок про те, що у президента проблеми зі здоров'ям, і скоріше, це перестраховка або "зоряна хвороба”. З медичної точки зору, такі заходи називають параноєю або реальним страхом.
Доповнення
У березні УНН повідомляв, що через страх бути отруєним, путін змінив близько 1000 персональних співробітників та асистентів у лютому.