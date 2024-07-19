Компания МХП имеет собственные мощности не только в Украине, но и за рубежом. Поэтому руководитель управления закупок под инвестиционные проекты и ВЭД МХП Оксана Скидан поделилась на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках» опытом по работе как с украинскими, так и международными поставщиками, передает УНН.

Параллельно с трансформацией компании МХП с сырьевой в кулинарную, команде департамента нужно было менять и подходы к инвестированию и закупке оборудования.

Открытость и упрощение стали основой построения процессов. Теперь команда закупок приобщается еще на этапе подготовки технических заданий. А с введением электронного документооборота удалось достичь экономии в 10-15 раз только на курьерских отправках.

Кроме того, электронный документооборот помог ускорить подписание договоров как с украинскими партнерами, так и нерезидентами. Также диджитализация позволила внедрить новые стандарты хранения информации.

Благодаря привлечению департамента ко всем этапам закупок - от уточнения технического задания и до полного завершения проекта - команда теперь работает также и над оценкой инвестиционных проектов МХП.

Построение долгосрочных отношений с поставщиками позволяет формировать удобные процедуры для всех сторон. Например, ремонт оборудования в Украине может выполняться удаленно партнером из Италии.

Для развития команды важно делать и референсные визиты. Так, специалисты МХП могут просмотреть использование различного оборудования в любом уголке мира. Все, чтобы внедрять в Украине только лучшие решения.