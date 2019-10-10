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Основная опасность во время отопительного сезона приходится на конец февраля - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 12990 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Основная опасность, которая есть во время отопительного сезона приходится на конец февраля - начало марта, ведь неизвестно сколько газа останется в подземных хранилищах. Об этом сегодня во время Украинского Газового Форума сообщила глава ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" Ирина Михайленко, передает корреспондент УНН.

Основная опасность во время отопительного сезона приходится на конец февраля - Нафтогаз

"Основная опасность, которая есть в течение отопительного сезона, это конец февраля - начало марта. Почему? Потому что вопрос сколько останется на конец отопительного сезона в подземных хранилищах газа. Если будут маленькие объемы, то невозможно будет поднять с газохранилища объемы для пикового периода" - сказала Михайленко.

По ее словам, такие риски учитывались при определении объема импорта газа на время отопительного сезона.

"Все это учитывалось, когда мы готовились и думали сколько надо импорта. И вышли на цифру 20 млрд на начало отопительного сезона. Для того, чтобы пройти эти несколько дней пиков, если они будут", - сказала Михайленко.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 8 октября увеличился до 20,810 млрд куб. м.

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