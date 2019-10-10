Основная опасность во время отопительного сезона приходится на конец февраля - Нафтогаз
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Основная опасность, которая есть во время отопительного сезона приходится на конец февраля - начало марта, ведь неизвестно сколько газа останется в подземных хранилищах. Об этом сегодня во время Украинского Газового Форума сообщила глава ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" Ирина Михайленко, передает корреспондент УНН.
"Основная опасность, которая есть в течение отопительного сезона, это конец февраля - начало марта. Почему? Потому что вопрос сколько останется на конец отопительного сезона в подземных хранилищах газа. Если будут маленькие объемы, то невозможно будет поднять с газохранилища объемы для пикового периода" - сказала Михайленко.
По ее словам, такие риски учитывались при определении объема импорта газа на время отопительного сезона.
"Все это учитывалось, когда мы готовились и думали сколько надо импорта. И вышли на цифру 20 млрд на начало отопительного сезона. Для того, чтобы пройти эти несколько дней пиков, если они будут", - сказала Михайленко.
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 8 октября увеличился до 20,810 млрд куб. м.