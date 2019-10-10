Основна небезпека під час опалювального сезону припадає на кінець лютого – Нафтогаз
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Основна небезпека, яка є під час опалювального сезону, припадає на кінець лютого - початок березня, адже невідомо скільки газу залишиться у підземних сховищах. Про це сьогодні під час Українського Газового Форуму повідомила голова ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" Ірина Михайленко, передає кореспондент УНН.
"Основна небезпека, яка є протягом опалювального сезону, це кінець лютого – початок березня. Чому? Тому що є питання скільки залишиться на кінець опалювального сезону в підземних сховищах газу. Якщо будуть маленькі обсяги, то неможливо буде підняти з газосховища обсяги для пікового періоду", - сказала Михайленко.
За її словами, такі ризики враховувалися під час визначення обсягу імпорту газу на час опалювального сезону.
"Все це враховувалася коли ми готувалися і думали скільки треба імпорту. І вийшли на цифру 20 млрд на початок опалювального сезону. Для того, щоб пройти ці декілька днів піків, якщо вони будуть", - сказала Михайленко.
Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 8 жовтня збільшився до 20,810 млрд куб. м.