Сценарист и режиссер Роберт Таун, известный своей работой над фильмом "Чайнатаун", за который он получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, умер в возрасте 89 лет. Пишет УНН со ссылкой на Variety.

Роберт Таун умер в понедельник в своем доме в Лос-Анджелесе, по сообщению его публициста Кэрри Макклюр.

С начала своей карьеры в 1960-х годах, когда он работал актером и сценаристом в фильмах категории B Роджера Кормана, Таун вырос в одного из самых известных сценарных докторов в индустрии, часто привлекался к решению структурных проблем в фильмах других авторов.

Таун получил большое признание в 1970-х годах, когда за 14 месяцев вышли три его сценария, которые получили критическое и коммерческое признание: "The Last Detail" (1973), "Chinatown" (1974) и "Shampoo" (1975). Все три были номинированы на "Оскар", причем "Чайнатаун" выиграл премию в категории за лучший оригинальный сценарий.

Напомним,

Сегодня пришло известие, что умер оскароносный продюсер Джон Ландау, творческий партнер режиссера Джеймса Кэмерона, с которым они вместе работали над такими блокбастерами, как "Титаник" и "Аватар". Ему было 63 года.