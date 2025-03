Орбан призвал Трампа "продолжать борьбу"

Цитата

«Продолжайте бороться, господин президент! Мы с вами», — написал Орбан.

Детали

Венгерский лидер отправился в Соединенные Штаты, чтобы выступить на Консервативной конференции политических действий (CPAC) в Техасе.

Орбан первый европейский национальный лидер, который публично поддержал кандидатуру Трампа в президенты в 2016 году, а также выразил свою поддержку кампании Трампа 2020 года.

Когда в прошлом году Орбан претендовал на пост премьер-министра в четвертый раз подряд, Трамп похвалил его как «сильного лидера», который «по-настоящему любит свою страну», и похвалил его усилия по борьбе с нелегальной иммиграцией.

«Я полностью поддерживаю и одобряю его переизбрание на пост премьер-министра!» — написал Трамп в своем заявлении в январе 2022 года.

Венгерское правительство стремится установить более тесные отношения с элементами правого крыла США, и в прошлом году провело первую в Европе конференцию CPAC.

Keep on fighting, Mr. President! We are with you, @realDonaldTrump pic.twitter.com/EZFMYHDRzl

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 3, 2023

Что предшествовало

Обвинение Трампа Большим жюри Манхэттена в пятницу стало историческим итогом после многих лет расследований его личных, политических и деловых отношений.

Точный характер выдвинутых против него обвинений неясен, потому что обвинительное заключение остается необъявленным, но они связаны с платежами порнозвезде, сделанными во время президентской кампании 2016 года.

В настоящее время Трамп вылетел в Нью-Йорк для предъявления ему исторического уголовного обвинения.