Орбан призвал Трампа "продолжать борьбу"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Популистский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в Твиттере сообщение о поддержке бывшего президента США Дональда Трампа, призвав его «продолжать бороться», поскольку ему грозит уголовное обвинение в сокрытии платежей во время его президентской кампании 2016 года, информирует УНН.
Цитата
«Продолжайте бороться, господин президент! Мы с вами», — написал Орбан.
Детали
Венгерский лидер отправился в Соединенные Штаты, чтобы выступить на Консервативной конференции политических действий (CPAC) в Техасе.
Орбан первый европейский национальный лидер, который публично поддержал кандидатуру Трампа в президенты в 2016 году, а также выразил свою поддержку кампании Трампа 2020 года.
Когда в прошлом году Орбан претендовал на пост премьер-министра в четвертый раз подряд, Трамп похвалил его как «сильного лидера», который «по-настоящему любит свою страну», и похвалил его усилия по борьбе с нелегальной иммиграцией.
«Я полностью поддерживаю и одобряю его переизбрание на пост премьер-министра!» — написал Трамп в своем заявлении в январе 2022 года.
Венгерское правительство стремится установить более тесные отношения с элементами правого крыла США, и в прошлом году провело первую в Европе конференцию CPAC.
Keep on fighting, Mr. President! We are with you, @realDonaldTrump pic.twitter.com/EZFMYHDRzl— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 3, 2023
Что предшествовало
Обвинение Трампа Большим жюри Манхэттена в пятницу стало историческим итогом после многих лет расследований его личных, политических и деловых отношений.
Точный характер выдвинутых против него обвинений неясен, потому что обвинительное заключение остается необъявленным, но они связаны с платежами порнозвезде, сделанными во время президентской кампании 2016 года.
В настоящее время Трамп вылетел в Нью-Йорк для предъявления ему исторического уголовного обвинения.