Орбан закликав Трампа "продовжувати боротьбу"

Цитата

«Продовжуйте боротися, пане президенте! Ми з вами», — написав Орбан.

Деталі

Угорський лідер вирушив до Сполучених Штатів, щоб виступити на Консервативній конференції політичних дій (CPAC) у Техасі.

Орбан перший європейський національний лідер, який публічно підтримав кандидатуру Трампа у президенти у 2016 році, а також висловив свою підтримку кампанії Трампа 2020 року.

Коли минулого року Орбан претендував на посаду прем'єр-міністра вчетверте поспіль, Трамп похвалив його як «сильного лідера», який «по-справжньому любить свою країну», і похвалив його зусилля щодо боротьби з нелегальною імміграцією.

«Я повністю підтримую і схвалюю його переобрання на посаду прем'єр-міністра!» — написав Трамп у своїй заяві у січні 2022 року.

Угорський уряд прагне встановити тісніші відносини з елементами правого крила США, і минулого року провів першу в Європі конференцію CPAC.

Keep on fighting, Mr. President! We are with you, @realDonaldTrump pic.twitter.com/EZFMYHDRzl

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 3, 2023

Що передувало

Звинувачення Трампа Великим журі Манхеттена у п'ятницю стало історичним підсумком після багатьох років розслідувань його особистих, політичних та ділових відносин.

Точний характер висунутих проти нього звинувачень незрозумілий, тому що обвинувальний висновок залишається неоголошеним, але вони пов'язані з платежами порнозірці, зробленими під час президентської кампанії 2016 року.

Нині Трамп вилетів до Нью-Йорка для пред'явлення йому історичного кримінального звинувачення.