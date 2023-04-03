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Орбан закликав Трампа "продовжувати боротьбу"

Орбан закликав Трампа "продовжувати боротьбу"

Київ • УНН

 • 864560 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Популістський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у Твіттері повідомлення про підтримку колишнього президента США Дональда Трампа, закликавши його «продовжувати боротися», оскільки йому загрожує кримінальне звинувачення у приховуванні платежів під час його президентської кампанії 2016 року, інформує УНН.

Цитата

«Продовжуйте боротися, пане президенте! Ми з вами», — написав Орбан.

Деталі

Угорський лідер вирушив до Сполучених Штатів, щоб виступити на Консервативній конференції політичних дій (CPAC) у Техасі.

Орбан перший європейський національний лідер, який публічно підтримав кандидатуру Трампа у президенти у 2016 році, а також висловив свою підтримку кампанії Трампа 2020 року.

Коли минулого року Орбан претендував на посаду прем'єр-міністра вчетверте поспіль, Трамп похвалив його як «сильного лідера», який «по-справжньому любить свою країну», і похвалив його зусилля щодо боротьби з нелегальною імміграцією.

«Я повністю підтримую і схвалюю його переобрання на посаду прем'єр-міністра!» — написав Трамп у своїй заяві у січні 2022 року.

Угорський уряд прагне встановити тісніші відносини з елементами правого крила США, і минулого року провів першу в Європі конференцію CPAC.

Keep on fighting, Mr. President! We are with you, @realDonaldTrump pic.twitter.com/EZFMYHDRzl

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 3, 2023

Що передувало

Звинувачення Трампа Великим журі Манхеттена у п'ятницю стало історичним підсумком після багатьох років розслідувань його особистих, політичних та ділових відносин.

Точний характер висунутих проти нього звинувачень незрозумілий, тому що обвинувальний висновок залишається неоголошеним, але вони пов'язані з платежами порнозірці, зробленими під час президентської кампанії 2016 року.

Нині Трамп вилетів до Нью-Йорка для пред'явлення йому історичного кримінального звинувачення.

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