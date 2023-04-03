Орбан закликав Трампа "продовжувати боротьбу"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Популістський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у Твіттері повідомлення про підтримку колишнього президента США Дональда Трампа, закликавши його «продовжувати боротися», оскільки йому загрожує кримінальне звинувачення у приховуванні платежів під час його президентської кампанії 2016 року, інформує УНН.
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«Продовжуйте боротися, пане президенте! Ми з вами», — написав Орбан.
Деталі
Угорський лідер вирушив до Сполучених Штатів, щоб виступити на Консервативній конференції політичних дій (CPAC) у Техасі.
Орбан перший європейський національний лідер, який публічно підтримав кандидатуру Трампа у президенти у 2016 році, а також висловив свою підтримку кампанії Трампа 2020 року.
Коли минулого року Орбан претендував на посаду прем'єр-міністра вчетверте поспіль, Трамп похвалив його як «сильного лідера», який «по-справжньому любить свою країну», і похвалив його зусилля щодо боротьби з нелегальною імміграцією.
«Я повністю підтримую і схвалюю його переобрання на посаду прем'єр-міністра!» — написав Трамп у своїй заяві у січні 2022 року.
Угорський уряд прагне встановити тісніші відносини з елементами правого крила США, і минулого року провів першу в Європі конференцію CPAC.
Keep on fighting, Mr. President! We are with you, @realDonaldTrump pic.twitter.com/EZFMYHDRzl— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 3, 2023
Що передувало
Звинувачення Трампа Великим журі Манхеттена у п'ятницю стало історичним підсумком після багатьох років розслідувань його особистих, політичних та ділових відносин.
Точний характер висунутих проти нього звинувачень незрозумілий, тому що обвинувальний висновок залишається неоголошеним, але вони пов'язані з платежами порнозірці, зробленими під час президентської кампанії 2016 року.
Нині Трамп вилетів до Нью-Йорка для пред'явлення йому історичного кримінального звинувачення.