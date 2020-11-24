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Опрос: большинство респондентов поддерживают "изоляцию" ОРДЛО до восстановления контроля со стороны Украины

Опрос: большинство респондентов поддерживают "изоляцию" ОРДЛО до восстановления контроля со стороны Украины

Киев  •  УНН

 • 23061 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Более половины (53%) респондентов приняли бы участие в референдуме о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, но большинство из них поддерживают идею "изоляции" территорий до полного восстановления контроля со стороны украинской власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова", сообщает УНН.

При этом, доля тех, кто считает необходимым вынесение этого вопроса на референдум, составляет 42,9%, то есть на 10% меньше.

Один из возможных вариантов ответа - "реинтеграция", повторяющий текст "минских договоренностей" (особый статус, амнистия, выборы до установления контроля), поддерживают 34,6% тех, кто намерен принять участие в референдуме.

Другой, альтернативный вариант - "изоляция" (официальное признание оккупации этих территорий и их изоляция до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины) поддерживают большинство опрошенных граждан - 51,1% тех, кто принял бы участие в референдуме.

Позиции по этим вопросам жителей разных регионов Украины почти зеркально противоположна, отмечают исследователи.

Так, "изоляционный" вариант поддержало бы на референдуме 71% жителей Запада и 60% Центра, тогда как на Юге и Востоке проголосовали бы за него лишь 26% и 31% соответственно. И наоборот, "реинтеграционный" вариант активно поддерживается жителями Юга и Востока (37% и 45%, соответственно), и лишь 8% жителей Запада и 15% жителей Центра.

Напомним, большинство опрошенных желают возвращения оккупированных территорий на условиях, которые существовали до конфликта.

Исследование было проведено "Центром Разумкова" 16-22 октября 2020 года. Было опрошено 2021 респондент (старше 18 лет) во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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