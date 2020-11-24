Три чверті українців хотіли б повернути Донбас на доконфліктних умовах — дослідження

“Для рівно 50% опитаних, найбільш бажаним варіантом було б повернення цих територій під контроль України на умовах, що були до початку конфлікту. Якщо додати 25,9% тих, для кого цей варіант є припустимим, то саме такий гіпотетичний сценарій відновлення територіальної цілісності України мав би шанс підтримки переважною більшістю суспільства — 75,9%. Такий варіант підтримують більшість жителів півдня і сходу країни — 78% та 64%, відповідно”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в разі неможливості повернення цих територій під контроль України, 48,3% респондентів готові підтримати варіант де-факто ізоляції ОРДЛО. Такий варіант є неприпустимим для меншої, але також суттєвої частки громадян — 28,7% опитаних. Розподіл думок на півдні та сході суттєво відрізняється від загальноукраїнського — 33,6% та 41,1%, відповідно — вважають цей варіант неприпустимим.

“Абсолютно неприпустимими результатами завершення цього конфлікту для більшості громадян є відокремлення цих територій чи то з наступним приєднанням їх до Росії (69,1%), чи то з утворенням незалежних держав (60,6%). Бажаними або припустимими такі варіанти вважають близько 24% і 30% жителів півдня та близько 17% і 24% жителів сходу, відповідно. Такий розподіл позицій суспільства ускладнює і без того непрості умови пошуку варіантів врегулювання конфлікту. Наступні кроки Президента, українських переговорників, законодавців у напрямі виконання політичної частини Мінських домовленостей, приречені на негативну реакцію з боку значної частини суспільства. Водночас, великим репутаційним ризиком для української влади є перспектива реалізації Росією сценарію відокремлення ОРДЛО (реального або його імітації)”, - зазначають соціологи.

Також, за даними дослідження, громадська думка розділена майже навпіл стосовно варіанту відновлення контролю над окупованими територіями згідно з текстом Мінських домовленостей (особливий статус, амністія, вибори до відновлення контролю). Серед респондентів такий варіант виглядає бажаним для 13,4%, а припустимим для 25,4%. Водночас, 43,9% вважають такий варіант неприпустимим.

Додамо, що в Україні протягом року з 57,2 до 21,6% зменшилася кількість оптимістів, які вважали, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку.