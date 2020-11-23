Дослідження показало ставлення українців до подій в країні: зростання песимістів до 45%

“Протягом року спостерігається зменшення частки громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. Відповідно, зростає частка тих, хто має протилежну точку зору і зменшується частка тих, хто не визначився. Так, порівняно з вереснем 2019 року, частка оптимістів знизилася з 57,2% до 21,6%, песимістів — зросла з 16,8% до 61,3%, на 9% менше стало тих, хто не міг визначитися”, — йдеться у результатах дослідження.

Водночас, доволі високим є рівень очікувань стосовно здатності України подолати існуючі проблеми і труднощі, якщо не протягом найближчих кількох років (20,2%), то у більш віддаленій перспективі (47,2%).

“Важко сказати, наскільки респонденти пов’язують часові рамки власних сподівань із тривалістю повноважень діючого Президента, але ставлення громадян до дій і заяв В.Зеленського стосовно відновлення миру на Донбасі є більш позитивним, ніж до його дій та заяв на більшість інших тем”, — додали в результатах дослідження.

Так, позитивно оцінюють зусилля Зеленського:

— спрямовані на встановлення миру на Донбасі — 37,1%,

— боротьба з корупцією — 24,9%,

— внутрішня політика −28,1%,

— боротьба з епідемією коронавірусу — 27%.

Також зазначається, що зусилля Президента на встановлення миру на Донбасі є найбільш вагомим фактором формування ставлення громадян до діяльності Президента (46%).

Дослідження проведене 16-22 жовтня 2020 року. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.

Нагадаємо, за результатами опитування Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада, понад 65% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі.