Исследование показало отношение украинцев к событиям в стране: рост пессимистов до 45%

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине в течение года с 57,2 до 21,6% уменьшилось количество оптимистов, которые считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Количество пессимистов выросло с 16,8 до 61,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Центром Разумкова.