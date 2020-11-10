Опитування: українці переважно вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі

Так, 17,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 65,5% — що події розвиваються в неправильному напрямі (решта опитаних не змогли визначитися з відповіддю). 19,5% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. 50% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 20% — що Україна не здатна подолати існуючі проблеми (решта — не визначилися).

Водночас, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, відносно більшу підтримку виборців отримала б Політична партія “Слуга народу” (за неї готові віддати свій голос 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). Щодо інших політичних сил, то за партію “Європейська солідарність” готові віддати свій голос відповідно 13% і 21% , партію “Опозиційна платформа — За життя” — відповідно 12% і 16,5%, ВО “Батьківщина” — відповідно 6% і 8%, партію “Сила і честь” — відповідно 3% і 5%. Решта партій, відповідно до результатів дослідження, не долають прохідний бар’єр.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проекту “Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку”, що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.