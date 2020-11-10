Опрос: украинцы преимущественно считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении

Так, 17,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 65,5% - что события развиваются в неправильном направлении (остальные опрошенные затруднились с ответом). 19,5% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. 50% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 20% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные - не определились).

В то же время, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, относительно большую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 19% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). Что касается других политических сил, то за партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 13% и 21%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 12% и 16,5%, ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8%, партию "Сила и честь" - соответственно 3% и 5%. Остальные партии, согласно результатам исследования, не преодолевают проходной барьер.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта "Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития", осуществляется Центром Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.