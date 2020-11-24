Три четверти украинцев хотели бы вернуть Донбасс на доконфликтных условиях — исследование

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Для 75,9% жителей Украины приемлемым или желательным вариантом было бы возвращение территорий ОРДЛО под контроль Украины на условиях, которые были до начала конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Центром Разумкова.

“Для ровно 50% опрошенных, наиболее желательным вариантом было бы возвращение этих территорий под контроль Украины на условиях, которые были до начала конфликта. Если добавить 25,9% тех, для кого этот вариант является допустимым, то именно такой гипотетический сценарий восстановления территориальной целостности Украины имел бы шанс поддержки подавляющим большинством общества — 75,9%. Такой вариант поддерживают большинство жителей юга и востока страны — 78% и 64%, соответственно”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае невозможности возврата этих территорий под контроль Украины, 48,3% респондентов готовы поддержать вариант де-факто изоляции ОРДЛО. Такой вариант является недопустимым для меньшей, но также существенной доли граждан — 28,7% опрошенных. Распределение мнений на юге и востоке существенно отличается от всеукраинского — 33,6% и 41,1%, соответственно — считают этот вариант недопустимым.

“Абсолютно недопустимыми результатам завершения этого конфликта для большинства граждан является отделение этих территорий или с последующим присоединением их к России (69,1%), с образованием независимых государств (60,6%). Желанными или допустимыми такие варианты считают около 24% и 30% жителей юга и около 17% и 24% жителей востока, соответственно. Такое распределение позиций общества усложняет и без того непростые условия поиска вариантов урегулирования конфликта. Следующие шаги Президента, украинских переговорщиков, законодателей в направлении выполнения политической части Минских договоренностей, обречены на негативную реакцию со стороны значительной части общества. В то же время, большим репутационным риском для украинской власти перспектива реализации Россией сценария отделения ОРДЛО (реального или его имитации)”, — отмечают социологи.

Также, по данным исследования, общественное мнение разделено почти пополам относительно варианта восстановления контроля над оккупированными территориями согласно тексту Минских договоренностей (особый статус, амнистия, выборы до восстановления контроля). Среди респондентов такой вариант выглядит желательным для 13,4%, а допустимым для 25,4%. В то же время, 43,9% считают такой вариант недопустимым.

Добавим, что в Украине в течение года с 57,2 до 21,6% уменьшилось количество оптимистов, которые считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Украинские Национальные Новости

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