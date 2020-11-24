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Опитування: більшість респондентів підтримують "ізоляцію" ОРДЛО до відновлення контролю з боку України

Опитування: більшість респондентів підтримують "ізоляцію" ОРДЛО до відновлення контролю з боку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Більше половини (53%) респондентів взяли б участь у референдумі про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, але більшість з них підтримують ідею "ізоляції" територій до повного відновлення контролю з боку української влади. Про це свідчать результати опитування проведеного "Центром Разумкова", повідомляє УНН.

При цьому, частка тих, хто вважає за необхідне винесення цього питання на референдум, складає 42,9%, тобто на 10% менше.

Один з ймовірних варіантів відповіді – "реінтеграція", що повторює текст "мінських домовленостей" (особливий статус, амністія, вибори до встановлення контролю), підтримують 34,6% тих, хто має намір взяти участь у референдумі.

Інший, альтернативний варіант – "ізоляція" (офіційне визнання окупації цих територій та їх ізоляція до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України) підтримують більшість опитаних громадян – 51,1% тих, хто взяв би участь у референдумі.

Позиції з цих питань жителів різних регіонів України є майже дзеркально протилежними, зауважують дослідники.

Так, "ізоляційний" варіант підтримали б на референдумі 71% жителів Заходу та 60% Центру, тоді як на Півдні та Сході проголосували б за нього лише 26% і 31%, відповідно. І навпаки, "реінтеграційний" варіант активно підтримується жителями Півдня і Сходу (37% і 45%, відповідно), і лише 8% жителів Заходу та 15% жителів Центру.

Нагадаємо, більшість опитаних бажають повернення окупованих територій на умовах, що існували до конфлікту.

Дослідження було проведене "Центром Разумкова" 16-22 жовтня 2020 року. Було опитано 2021 респондент (віком від 18 років) в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Теоретична похибка вибірки — 2,3%.

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