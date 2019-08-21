ООС: боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.
“В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Новомихайловки по направлению Луганского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного по направлению Ужовки — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Старогнатовки по направлению Новоласпы — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ вражеского огня по позициям Объединенных сил не зафиксировано”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в пункте пропуска “Новотроицкое” на Донбассе обнаружили женщину, которая пыталась пересечь линию разграничения по поддельному паспорту.