ООС: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики чотири рази обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Про це УНН повідомили у прес-центрі ООС.
“Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил: неподалік Новомихайлівки з напрямку Луганського — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Водяного з напрямку Ужівки — з підствольних гранатометів та стрілецької зброї; двічі неподалік Старогнатівки з напрямку Новоласпи — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ ворожого вогню по позиціях Об’єднаних сил не зафіксовано”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на пункті пропуску “Новотроїцьке” на Донбасі виявили жінку, яка намагалася перетнути лінію розмежування за підробним паспортом.