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ООН сообщила о как минимум 28 погибших жителях после авиаударов Пакистана по Афганистану

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Авиаудары Пакистана вблизи границы с Афганистаном привели к гибели как минимум 28 мирных жителей и ранению 49. Число жертв может возрасти, больницы продолжают оказывать помощь.

ООН сообщила о как минимум 28 погибших жителях после авиаударов Пакистана по Афганистану
Фото: Reuters

По меньшей мере 28 мирных жителей погибли и еще 49 получили ранения в результате авиаударов, нанесенных Пакистаном вблизи границы с Афганистаном. Об этом сообщила Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (UNAMA), пишет УНН.

Детали

В UNAMA отметили, что число жертв может возрасти, поскольку больницы продолжают оказывать помощь раненым.

В то же время пакистанские силы безопасности заявили об уничтожении по меньшей мере 29 боевиков в ходе наземных и воздушных операций вдоль границы с Афганистаном. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в результате авиаударов по трем целям в афганских провинциях Пактия, Пактика и Кунар были убиты 25 боевиков, а также уничтожено «большое количество» оружия и боеприпасов.

Талибан запретил смартфоны для госслужащих и угрожает разбивать устройства нарушителей18.06.26, 12:54 • 3149 просмотров

Воскресная воздушная атака стала второй операцией Пакистана по целям в Афганистане, которые Исламабад называет базами боевиков. По данным Reuters, это может еще больше обострить конфликт между странами после самых масштабных боевых столкновений за последние годы.

Афганский «Талибан» заявил о большем числе жертв среди гражданских

Представитель правительства Афганистана Хамдулла Фитрат заявил, что в результате ударов погибли 38 мирных жителей, а еще 163 человека получили ранения, среди них – женщины и дети.

По его словам, больше всего жертв зафиксировано после бомбардировки жилого дома в провинции Пактия, где погибли 28 человек и 158 были ранены. Заместитель главы района Самкани Халид Ахмад Саджад сообщил, что второй авиаудар произошел, когда местные жители поспешили помогать пострадавшим.

Все спали, когда самолет прилетел и начал атаковать этот дом. Внутри дома были дети, женщины, мужчины и пожилые люди

– сказала жительница Мата Хан.

Пакистан обвиняет власти Афганистана в укрывательстве боевиков, которых Исламабад считает причастными к подготовке нападений на своей территории. Афганский «Талибан» отвергает эти обвинения, заявляя, что деятельность боевиков является внутренней проблемой Пакистана.

Афганистан заявил о гибели 13 человек в результате ударов Пакистана, среди жертв есть дети10.06.26, 10:43 • 3643 просмотра

Степан Гафтко

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