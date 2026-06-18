ООН сообщила о как минимум 28 погибших жителях после авиаударов Пакистана по Афганистану

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По меньшей мере 28 мирных жителей погибли и еще 49 получили ранения в результате авиаударов, нанесенных Пакистаном вблизи границы с Афганистаном. Об этом сообщила Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (UNAMA), пишет УНН.

Детали

В UNAMA отметили, что число жертв может возрасти, поскольку больницы продолжают оказывать помощь раненым.

В то же время пакистанские силы безопасности заявили об уничтожении по меньшей мере 29 боевиков в ходе наземных и воздушных операций вдоль границы с Афганистаном. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в результате авиаударов по трем целям в афганских провинциях Пактия, Пактика и Кунар были убиты 25 боевиков, а также уничтожено «большое количество» оружия и боеприпасов.

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Воскресная воздушная атака стала второй операцией Пакистана по целям в Афганистане, которые Исламабад называет базами боевиков. По данным Reuters, это может еще больше обострить конфликт между странами после самых масштабных боевых столкновений за последние годы.

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Представитель правительства Афганистана Хамдулла Фитрат заявил, что в результате ударов погибли 38 мирных жителей, а еще 163 человека получили ранения, среди них – женщины и дети.

По его словам, больше всего жертв зафиксировано после бомбардировки жилого дома в провинции Пактия, где погибли 28 человек и 158 были ранены. Заместитель главы района Самкани Халид Ахмад Саджад сообщил, что второй авиаудар произошел, когда местные жители поспешили помогать пострадавшим.

Все спали, когда самолет прилетел и начал атаковать этот дом. Внутри дома были дети, женщины, мужчины и пожилые люди – сказала жительница Мата Хан.

Пакистан обвиняет власти Афганистана в укрывательстве боевиков, которых Исламабад считает причастными к подготовке нападений на своей территории. Афганский «Талибан» отвергает эти обвинения, заявляя, что деятельность боевиков является внутренней проблемой Пакистана.

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