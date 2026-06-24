Омбудсмен направил мониторинговую группу в полк "Скеля" из-за сообщений о возможных пытках военных

Мониторинговая группа Офиса Омбудсмена проверит возможные нарушения прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет УНН.

Получил информацию о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Речь идет о сообщениях относительно возможного применения пыток, обустройства мест несвободы и доведения до самоубийств действующих военных - говорится в сообщении.

Лубинец говорит, что обратился в Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полное, объективное и беспристрастное расследование.

Лубинец также добавил, что провел рабочее совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Уже завтра мониторинговая группа Офиса Омбудсмена отправляется на место для проведения проверки. Я получил заверения в полном содействии ее работе, как независимой мониторинговой группы - заявил Лубинец.

Напомним

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, относительно возможного насилия и превышения полномочий в штурмовом полку «Скала». Дело открыто по статье о превышении власти в условиях военного положения.