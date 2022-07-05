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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Олег Сенцов женился во второй раз: кто его избранница

Киев • УНН

 • 938892 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Известный украинский режиссер Олег Сенцов женился и показал счастливое фото с новоиспеченной женой, для него этот брак стал вторым. Счастливой новостью он поделился на странице в Facebook, сообщает УНН.

Цитата

"Женился", – коротко подписал фото режиссер.

Детали 

На церемонии Сенцов появился в военной форме, а жена, которую зовут Вероника Вельч, была в вышиванке и в яркой обуви. Для режиссера, который с начала полномасштабного вторжения находится на передовой, сделали исключение и дали выходной день, чтобы заключить брак. 

Что известно о Веронике Вельч

Окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Вероника Вельч старший директор по коммуникациям в консультативной фирме по связям с общественностью Ridgely Walsh. Она была одной из координаторов проекта "Евромайдана SOS". 

Известно, что у Сенцова есть двое детей от первой жены – 20-летняя дочь Алина и 18-летний сын Владислав. В феврале 2021 года на свет появился его третий ребенок - дочь Эмма от украинской журналистки Юлии Бабич. 

Дополнение 

Соучредитель банка monobank и бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет и стилистка, фэшн-директор Vogue Украина и основательница ресайкл-бренда Bettter Юлия Пелипас сыграли свадьбу.

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