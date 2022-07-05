Олег Сенцов женился во второй раз: кто его избранница
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Известный украинский режиссер Олег Сенцов женился и показал счастливое фото с новоиспеченной женой, для него этот брак стал вторым. Счастливой новостью он поделился на странице в Facebook, сообщает УНН.
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"Женился", – коротко подписал фото режиссер.
Детали
На церемонии Сенцов появился в военной форме, а жена, которую зовут Вероника Вельч, была в вышиванке и в яркой обуви. Для режиссера, который с начала полномасштабного вторжения находится на передовой, сделали исключение и дали выходной день, чтобы заключить брак.
Что известно о Веронике Вельч
Окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Вероника Вельч старший директор по коммуникациям в консультативной фирме по связям с общественностью Ridgely Walsh. Она была одной из координаторов проекта "Евромайдана SOS".
Известно, что у Сенцова есть двое детей от первой жены – 20-летняя дочь Алина и 18-летний сын Владислав. В феврале 2021 года на свет появился его третий ребенок - дочь Эмма от украинской журналистки Юлии Бабич.
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