Соучредитель банка monobank Дубилет женился
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Соучредитель банка monobank и бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет и стилист, фэшн-директор Vogue Украина и основатель ресайкл-бренда Bettter Юлия Пелипас поженились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Юлии Пелипас.
Детали
Пелипас опубликовала совместные фото с Дмитрием Дубилетом, которые подписала на английском: “Люблю тебя”, “Кстати, мы поженились”, “На этом фото видно, что Дима об этом думает”, “Открытки для наших мам”.
Дмитрий Дубилет поделился такими же снимками у сторис своего Instagram.
Напомним
4 декабря, женился советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики и эксминистр экономики Тимофей Милованов.