Співзасновник банку monobank Дубілет одружився
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Співзасновник банку monobank та колишній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет і стилістка, фешн-директорка Vogue Україна та засновниця ресайкл-бренду Bettter Юлія Пеліпас одружилися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Юлії Пеліпас.
Деталі
Пеліпас опублікувала спільні фото із Дмитром Дубілетом, які підписала англійською мовою: “Люблю тебе”, “До речі, ми одружилися”, “На цьому фото видно, що Діма про це думає”, “Листівки для наших мам”.
Дмитро Дубілет поділився такими ж знімками у сторіс свого Instagram.
Нагадаємо
4 грудня, одружився радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов.