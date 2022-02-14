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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 56864 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Співзасновник банку monobank Дубілет одружився

Співзасновник банку monobank Дубілет одружився

Київ • УНН

 • 84201 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Співзасновник банку monobank та колишній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет і стилістка, фешн-директорка Vogue Україна та засновниця ресайкл-бренду Bettter Юлія Пеліпас одружилися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Юлії Пеліпас.

Деталі

Пеліпас опублікувала спільні фото із Дмитром Дубілетом, які підписала англійською мовою: “Люблю тебе”, “До речі, ми одружилися”, “На цьому фото видно, що Діма про це думає”, “Листівки для наших мам”.

Дмитро Дубілет поділився такими ж знімками у сторіс свого Instagram.

Нагадаємо 

4 грудня, одружився радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов.

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