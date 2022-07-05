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Олег Сенцов одружився вдруге: хто його обраниця

Олег Сенцов одружився вдруге: хто його обраниця

Київ • УНН

 • 938893 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Відомий український режисер Олег Сенцов одружився і показав щасливе фото з новоспеченою дружиною, для нього цей шлюб став другим. Щасливою новиною він поділився на сторінці в Facebook, інформує УНН.

Цитата

"Одружився", - коротко підписав фото режисер.

Деталі

На церемонії Сенцов з’явився у військовій формі, а дружина, яку звати Вероніка Вельч, була у вишиванці та у яскравому взутті. Для режисера, який з початку повномасштабного вторгнення знаходиться на передовій, зробили виняток та дали вихідний день, щоб укласти шлюб. 

Що відомо про Вероніку Вельч

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Вероніка Вельч старший директор з комунікацій у консультативній фірмі зі зв'язків із громадськістю Ridgely Walsh. Вона була однією з координаторів проекту "Євромайдан SOS". 

Відомо, що у Сенцова є двоє дітей від першої дружини - 20-річна донька Аліна та 18-річний син Владислав. У лютому 2021 року на світ з'явилася його третя дитина - донька Емма від української журналістки Юлії Бабич. 

Доповнення 

Співзасновник банку monobank та колишній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет і стилістка, фешн-директорка Vogue Україна та засновниця ресайкл-бренду Bettter Юлія Пеліпас одружилися.

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